По стране восемь отказались выпускать локомотивы, объясняя это неисправностью составов.

Украинские железнодорожники объявили забастовку и не выпустили из депо ряд локомотив, объясняя, что составы неисправны и требуют ремонта.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Так в забастовке приняли участие работники Кременчугского локомотивного депо, Синельниковского, Коростеньского, Полтавского, Дарницкого, Тернопольского и Здолбуновского депо. Также не выехали локомотивы депо в Кривом Роге.

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Председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец заявил, что акция всеукраинская и в ней планируют принять участие 8 локомотивных депо из разных городов Украины.

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Железнодорожники требуют повышения заработной платы работникам УЗ до европейского уровня, возвращении возможности выхода на пенсию по выслуге лет (которую отменила Верховная Рада), приведении подвижного состава в соответствие с техническими условиями эксплуатации и отставки правления ПАО Укрзализныця.

Отмечается, что, несмотря на протестные акции, пассажирские поезда продолжают обслуживаться.

К депо уже прибыли правоохранители.

Напомним, 27 апреля во Львове на станции Скнилов пассажиры, которым не хватило места в вагонах электрички, вышли на железнодорожные пути и заблокировали движение.