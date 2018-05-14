Переключиться на мобильную версию

Украинские железнодорожники объявили забастовку

Комментариев: 0
По стране восемь отказались выпускать локомотивы, объясняя это неисправностью составов.
Работники УЗ заявляют, что забастовка всеукраинская
Работники УЗ заявляют, что забастовка всеукраинская
rudana.com.ua

Украинские железнодорожники объявили забастовку и не выпустили из депо ряд локомотив, объясняя, что составы неисправны и требуют ремонта.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Так в забастовке приняли участие работники Кременчугского локомотивного депо, Синельниковского, Коростеньского, Полтавского, Дарницкого, Тернопольского и Здолбуновского депо. Также не выехали локомотивы депо в Кривом Роге.

Железнодорожники выдвинули 4 основных требования
Железнодорожники выдвинули 4 основных требования
rudana.com.ua

Председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец заявил, что акция всеукраинская и в ней планируют принять участие 8 локомотивных депо из разных городов Украины.

Читай также: УЗ изменила цены на все напитки в поездах

Железнодорожники требуют повышения заработной платы работникам УЗ до европейского уровня, возвращении возможности выхода на пенсию по выслуге лет (которую отменила Верховная Рада), приведении подвижного состава в соответствие с техническими условиями эксплуатации и отставки правления ПАО Укрзализныця.

Отмечается, что, несмотря на протестные акции, пассажирские поезда продолжают обслуживаться. 

К депо уже прибыли правоохранители.

Напомним, 27 апреля во Львове на станции Скнилов пассажиры, которым не хватило места в вагонах электрички, вышли на железнодорожные пути и заблокировали движение. 

Поделись:
Теги: Укрзализныця, УЗ, железнодорожники, депо, забастовка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь