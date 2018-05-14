В Крыму оккупанты устроили ДТП с бронетранспортером

Видеозапись аварии с БТР опубликовали очевидцы происшествия.

Недалеко от города Симферополь в оккупированном Российской Федерацией Крыму в понедельник, 14 мая, произошло ДТП при участии бронетранспортера, российская военная машина слетела с трассы.

Соответствующее видео опубликовали в YouTube очевидцы происшествия.

Авария произошла возле поворота на улицу Гурзуфскую. БТР, который буксировал на жесткой сцепке неисправную машину, внезапно стал съезжать с дороги и снес отбойник.

В результате аварии никто из людей не пострадал

В результате аварии также повреждена опора под газовой трубой возле частного сектора.

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Как уточняет издание Крым.Реалии, БТР числится за одним из воинских подразделений береговой обороны Черноморского флота России из Перевального. Полиция перекрыла дорогу в обеих направлениях не только для транспорта, но и прохожих. В результате на трассе образовалась длинная пробка.

БТР вылетел с дороги на ялтинской объездной под Симфероп... 0:00 / 00:19

На трассе образовалась длинная пробка

Как сообщалось 4 мая, в Сирии перевернулся российский Панцирь-С1.