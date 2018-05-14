В Крыму оккупанты устроили ДТП с бронетранспортером
Недалеко от города Симферополь в оккупированном Российской Федерацией Крыму в понедельник, 14 мая, произошло ДТП при участии бронетранспортера, российская военная машина слетела с трассы.
Соответствующее видео опубликовали в YouTube очевидцы происшествия.
Авария произошла возле поворота на улицу Гурзуфскую. БТР, который буксировал на жесткой сцепке неисправную машину, внезапно стал съезжать с дороги и снес отбойник.
В результате аварии также повреждена опора под газовой трубой возле частного сектора.
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Как уточняет издание Крым.Реалии, БТР числится за одним из воинских подразделений береговой обороны Черноморского флота России из Перевального. Полиция перекрыла дорогу в обеих направлениях не только для транспорта, но и прохожих. В результате на трассе образовалась длинная пробка.
Как сообщалось 4 мая, в Сирии перевернулся российский Панцирь-С1.