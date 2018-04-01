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Матиос назвал количество суицидов среди бойцов АТО

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В письме Матиоса указывается, что уровень обеспечения психологической реабилитации участников АТО составил 0,1%.
По меньшей мере 554 участников боевых действий совершили самоубийство
По меньшей мере 554 участников боевых действий совершили самоубийство
upogau.org

Главный военный прокурор Анатолий Матиоса в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману указал, что за все время проведения АТО по меньшей мере 554 участников боевых действий совершили самоубийство. 

Об этом сообщает УНН, в чьей редакции оказался данный документ. 

В письме от 25 апреля 2018 года Матиос описывает ситуацию в системе проведения психологической реабилитации участников АТО.

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“С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 378 военнослужащих погибли (по состоянию на 01.04.2018). При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство“, - говорится в письме.

В документе указывается, что уровень обеспечения психологической реабилитации участников АТО составил 0,1%.

Напомним, 2 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что за все время войны на Донбассе, потери Вооруженных сил Украины составили 3309 человек, среди которых 927 военнослужащих входят в перечень небоевых потерь.

Ранее, 23 февраля, Генеральный штаб ВСУ засекретил информацию о количестве самоубийств в армии. 

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Теги: военный прокурор, Матиос, суициды, военные, АТО, война
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