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Украинского консула в Гамбурге отстранили за антисемитизм

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В ближайшее время возможен отзыв украинского консула в Гамбурге Василия Марушинца, сообщила пресс-секретарь МИД.
Василий Марушинец отстранен от работы
Василий Марушинец отстранен от работы
Василий Марущинец / Facebook

Украинский консул в Гамбурге Василий Марушинец, против которого в МИД открыли дисциплинарное производство, отстранен от работы. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

По ее словам, в ближайшее время возможен отзыв консула.

“Министерство иностранных дел не только не терпит, а решительно осуждает любые проявления антисемитизма. Поэтому сразу после появления сообщений о возможных антисемитских сообщениях украинского консула в Гамбурге госсекретарь МИД открыл дисциплинарное производство. Сейчас консул отстранен от работы, в ближайшее время возможен его отзыв“, - сказала Беца.

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Она добавила, что МИД сообщит подробности инцидента по результатам основательной проверки, которая сейчас продолжается.

Напомним, ранее появилась информация, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марушинец якобы размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания. Глава МИД Павел Климкин на это заявил, что МИД проверит указанную информацию.

 

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Теги: МИД Украины, антисемитизм, МИД, Гамбург, консульство, консул
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