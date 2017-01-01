СБУ разоблачила сделку по задержанному в Ливии танкеру

Спецслужба задокументировала незаконную оборудку с эксплуатацией государственного судна Рута, 14 членов экипажа которого уже более года содержатся в Ливии.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного судна, из-за которой в акватории Ливии задержаны 14 украинских моряков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечено, что теплоход Рута, владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.

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“Правоохранители установили, что в феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на Руте украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН“, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в апреле 2017 года это судно было задержано береговой охраной ВМС Ливии вместе с экипажем - 14 гражданами Украины.

В рамках открытого уголовного производства оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили организаторов сделки. Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией провели обыски в Одессе в представительстве оффшорной компании, которая эксплуатировала судно, для документирования факта злоупотребления полномочиями должностными лицами фирмы.

“Обнаруженные правоохранителями материалы будут способствовать возвращению задержанных членов экипажа и судна Рута, а также предупредят применение к Украине международных санкций, которые могут негативно повлиять на имидж государства. СБУ совместно с МИД, Мининфраструктуры и другими ведомствами прилагают все усилия для скорейшего освобождения моряков“, - заверили в СБУ.