СБУ разоблачила сделку по задержанному в Ливии танкеру
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного судна, из-за которой в акватории Ливии задержаны 14 украинских моряков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечено, что теплоход Рута, владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.
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“Правоохранители установили, что в феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на Руте украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН“, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в апреле 2017 года это судно было задержано береговой охраной ВМС Ливии вместе с экипажем - 14 гражданами Украины.
В рамках открытого уголовного производства оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили организаторов сделки. Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией провели обыски в Одессе в представительстве оффшорной компании, которая эксплуатировала судно, для документирования факта злоупотребления полномочиями должностными лицами фирмы.
“Обнаруженные правоохранителями материалы будут способствовать возвращению задержанных членов экипажа и судна Рута, а также предупредят применение к Украине международных санкций, которые могут негативно повлиять на имидж государства. СБУ совместно с МИД, Мининфраструктуры и другими ведомствами прилагают все усилия для скорейшего освобождения моряков“, - заверили в СБУ.