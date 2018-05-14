Вера Савченко: Адвокаты Надежды мне угрожали

Бывшие адвокаты Надежды Савченко якобы угрожали ее сестре и помощницам и вели себя грубо. Некоторые помощницы, по словам Надежды, запуганы и боятся обращаться в полицию.

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Бывшие адвокаты Надежды Савченко угрожали сестре депутата Вере и некоторым представителям партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Об этом в понедельник, 14 мая, Вера Савченко рассказала журналистам, сообщает Украинская правда.

На вопрос, давила ли Вера на адвокатов и были ли какие-то противоречия между ней и защитниками, она ответила:

“Я некоторым телеканалам демонстрировала запись, как себе позволяют разговаривать с женщинами те адвокаты: нецензурной лексикой, грубо и угрожая, что мне чеченцы детьми покажутся и что для меня все это плохо кончится. И что это я хочу, чтобы Надежда сидела“.

Она отметила, что пока не знает, будет ли кто-то из помощников Надежды Савченко или членов партии обращаться в полицию, добавив, что “некоторые девушки боятся“.

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Кроме того, Вера Савченко заявила, что некоторые телеканалы и социальные сети распространяют информацию о том, что якобы она является “серым кардиналом“ своей сестры и на самом деле хочет, чтобы сестра сидела, чтобы баллотироваться в президенты.

“Так вот, я вас прошу, уважаемые, бросайте эту тему, потому что ваши заказчики поносили Надежду, теперь взялись за меня. Они недооценили нашу сестринскую любовь и взаимоуважение. Мы друг за друга горой и я только опора для Надежды“, - сказала Вера.

Также, по ее мнению, у стороны обвинения пока не хватает доказательств и она затягивает дело, чтобы их сфабриковать.

“Что сейчас происходит? А то, что у горе-прокурора недостаток неоспоримых доказательств. И что нужно сделать? Надо отложить следствие на полгода, чтобы найти эти доказательства, сфабриковать, подтянуть людей. То есть, вербуются люди в уголовное, выдуманное ими дело“, - заявила Вера Савченко.

Она добавила, что уголовные дела должны быть возбуждены и против свидетелей по делу ее сестры, но не были нарушены.

Как сообщалось, на прошлой неделе сотрудничество с Савченко прекратили адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай. По их словам, сестра нардепа Вера Савченко вела себя некорректно и вмешивалась в рабочие отношения защитников и подзащитной.14 мая Савченко попросила государственного адвоката. Эту просьбу удовлетворили.