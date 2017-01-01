Путин откроет Крымский мост 15 мая - Кремль

Церемония открытия автодорожной части моста из России на оккупированный полуостров состоится 15 мая.

В вторник, 15 мая, глава страны-агрессора Владимир Путин откроет мост в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон запустят на следующий день, 16 мая.

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Во время церемонии, по мосту должна будет проехать колонна строительной техники.

В РосСМИ также сообщалось, что церемония скорее всего будет сопровождаться перерезанием красной ленточки на середине моста, в центральном арочном пролете, который Путин посещал в ходе мартовского визита.

Отмечалось, что в открытии моста также примут участие около 500 байкеров из мотоклуба “Ночные волки“, ожидается, что колонны байкеров из оккупированного Крыма и остальных регионов РФ встретятся на самом мосту.

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Напомним, 13 мая в Керчи оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Крымский блогер Андрей Ганжелюк, который въехал на путепровод первым, опубликовал видео поездки.

Ранее, 7 мая, россияне освятили Керченский пролив с гигантского аэростата Россия. До этого, 4 мая, завершение работ по строительству автомобильного и ж/д моста из Таманского полуострова в оккупированный Крым формально перенесли более чем на год. Также была информация о том, что одна из опор Керченского моста дала трещины.

Также напомним, что Путин уже проверял готовность Крымского моста два месяца назад.