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Жителя Тернополя подрезала женщина, которую он подобрал на вокзале

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Сейчас мужчина с ножевыми ранениями в реанимации.
У пострадавшего проникающее ножевое ранение грудной клетки
У пострадавшего проникающее ножевое ранение грудной клетки
facebook.com/gynp.ternopil

В городе Тернополь полиция задержала жительницу Закарпатья за нанесение тяжких телесных повреждений 52-летнему местному жителю.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

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“Опросить пострадавшего правоохранителям не удалось - в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение. Показаний не давала и женщина, которую полицейские застали в квартире жителя Тернополя - уроженка Закарпатья была в состоянии алкогольного опьянения“, - отметили в полиции.

Как удалось установить правоохранителям, мужчина ранее встретил жительницу Ужгородского района на автовокзале. Поскольку живет один - пригласил новую знакомую к себе домой. На момент совершения преступления злоумышленница уже несколько дней гостила в чужой квартире.

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения
Женщина была в состоянии алкогольного опьянения
facebook.com/gynp.ternopil

“Что его ранила новая знакомая, пострадавший успел сказать соседке, которую встретил в коридоре и попросил вызвать скорую помощь“, - уточнили полицейские.

Преступницу задержали согласно статье 208 УПК. Решается вопрос об объявлении подозрения по части 1 статьи 121 УК и избрании меры пресечения.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
facebook.com/gynp.ternopil

Как сообщалось в январе, в Москве мужчине всадили нож в грудь, он сел в трамвай и поехал в больницу.

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Теги: нож, Тернополь, полиция
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