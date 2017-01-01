Жителя Тернополя подрезала женщина, которую он подобрал на вокзале

Сейчас мужчина с ножевыми ранениями в реанимации.

В городе Тернополь полиция задержала жительницу Закарпатья за нанесение тяжких телесных повреждений 52-летнему местному жителю.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

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“Опросить пострадавшего правоохранителям не удалось - в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение. Показаний не давала и женщина, которую полицейские застали в квартире жителя Тернополя - уроженка Закарпатья была в состоянии алкогольного опьянения“, - отметили в полиции.

Как удалось установить правоохранителям, мужчина ранее встретил жительницу Ужгородского района на автовокзале. Поскольку живет один - пригласил новую знакомую к себе домой. На момент совершения преступления злоумышленница уже несколько дней гостила в чужой квартире.

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения facebook.com/gynp.ternopil

“Что его ранила новая знакомая, пострадавший успел сказать соседке, которую встретил в коридоре и попросил вызвать скорую помощь“, - уточнили полицейские.

Преступницу задержали согласно статье 208 УПК. Решается вопрос об объявлении подозрения по части 1 статьи 121 УК и избрании меры пресечения.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии facebook.com/gynp.ternopil

Как сообщалось в январе, в Москве мужчине всадили нож в грудь, он сел в трамвай и поехал в больницу.