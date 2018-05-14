На Закарпатье муж-садист отрезал палец беременной жене

Избиения и пытки происходили на глазах у маленьких детей.

На Закарпатье муж-садист на глазах у детей избивал и пытал жену на шестом месяце беременности. В конце-концов изверг отрезал своей жертве палец. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщило издание Mukachevo.net.

Сожитель женщины по имени Надежда на глазах у ее двух сыновей бросал в женщину все, что попадалась под руку, а после взялся за нож. Не остановило даже то, что Надежда была на 6-м месяце беременности и рядом были дети.

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“Не работает совсем (палец, ред.). Он начал бросать в меня тазиками, дровами, все, что было под руками. Я отошла от малого, подошла к двери. Когда я попыталась его успокоить - он отрезал мне палец“, - рассказывает пострадавшая.

Надежда бежала в Полтаву, где находилась под опекой центра по адаптации жертв домашнего насилия. В полицию женщина обращаться боится.

“Заканчивается тем, что выписывают штрафы по 150 гривен. Так же приехала к соседу. У него там толстая папка, за 8 лет. Что жена на него писала. 200 метров от дома увезли и выпустили“, -жалуется женщина.

Напомним, 12 января в Украине усилили наказание за домашнее насилие.