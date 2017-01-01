Летние каникулы 2018: когда и сколько отдыхают школьники

25 мая в большинстве школ Украины прозвенят последние звонки.

В школах Украины 25 мая прозвенят последние звонки. А 26 мая у большинства детей начнутся летние каникулы.

В то же время, не всех школьников отпустят на каникулы 25 мая, поскольку что длительность учебного процесса, установленная Министерством науки и образования Украины, носит рекомендационный характер, и руководство каждого учебного заведения может корректировать сроки по своему усмотрению. Это зависит от множества факторов.

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Однако, согласно письму МОН “Про структуру 2017-2018 учебного года“, занятия в общеобразовательных учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обучение у всех школьников должно закончиться не позднее 1 июня.

Для старшеклассников (учеников 9 и 11 классов) каникулы начнутся формально – у них впереди ВНО и итоговые аттестации.

Летние каникулы традиционно будут продолжительнее остальных и продлятся до 31 августа. 1 сентября все школьники вернутся к учебному процессу.

В Украине учеба в школе поделена на 2 семестра. В этом году первый закончился 22 декабря 2017 года, а второй окончится 25 мая 2018 года.

Еще перед началом учебного года 2017-2018, СМИ публиковали информацию о том, что школы, возможно, перейдут в режим триместров. Позже МОН опровергло эти данные.

В Министерстве образования попросили придерживаться трех основных норм, касающихся учебного процесса. Это касается начала учебного года (1 сентября), его окончания (не позже 1 июля), продолжительности каникул (не считая летних не менее 30 дней на весь учебный год).

Напомним, в понедельник 14 мая началась регистрация абитуриентов на ВНО в магистратуру.