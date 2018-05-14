На КПП поймали "депутата" ЛНР: ехал за украинской пенсией

Представитель фейковых "органов власти" уже арестован.

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В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, задержали так называемого депутата террористической организации ЛНР.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году житель Хрустального Луганской присоединился к террористам, где его “избрали депутатом“ так называемого “народного совета“. Злоумышленник поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, в частности участвовал в финансировании некоторых группировок.

“По информации спецслужбы, представитель фейковых “органов власти“ планировал прибыть на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсии от Украины“, - отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения. Псевдодепутату сообщили о подозрении, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось, 2 марта главу “совмина“ ЛНР объявили в розыск.