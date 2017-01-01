Новые формы на субсидии: как правильно заполнять

Формы заполнения субсидий и декларации о доходах опубликовало Министерство социальной политики.

Министерство социальной политики Украины опубликовало новые формы заявления для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Также на сайте министерства размещены формы декларации о доходах.

“С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ознакомления публикуем образцы заполнения указанных документов инструкции для удобства заполнения, а также сами формы заявления и декларации“, - сообщили в Минсоцполитики.

Напомним, 7 мая на правительственном сайте сообщалось, что согласно решению Минсоцполитики о новой форме декларации о доходах, при оформлении субсидий будут учитывать семейное положение, а не прописку.

Пример заполнения заявления msp.gov.ua

Пример заполнения декларации о доходах msp.gov.ua

Ранее, 5 мая, в Кабмине заявили, что вынужденные переселенцы смогут оформить субсидию без договора аренды жилья.

До этого, 29 апреля, директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что 15-20% тех украинцев, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.