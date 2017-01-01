Во Франции опубликовали карту с российским Севастополем

Карта посвящена акции Ночь музеев-2018. На ней указаны участники, среди которых и севастопольский музей. В полном адресе музея значится "Российская Федерация".

Севастополь на карте обозначен как российский город скриншот

Министерство культуры Франции опубликовало карту, на которой Севастополь обозначен как российский город. Карта опубликована на официальном сайте министерства.

Карта была создана по поводу международной акции Ночь музеев-2018. На ней обозначены участники акции и их адреса.

Так, среди участников указан и Севастопольский художественный музей имени Крошицкого.

Его адрес французы указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Как сообщалось, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

Ранее в Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом".

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