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Во Франции опубликовали карту с российским Севастополем

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Карта посвящена акции Ночь музеев-2018. На ней указаны участники, среди которых и севастопольский музей. В полном адресе музея значится "Российская Федерация".
Севастополь на карте обозначен как российский город
Севастополь на карте обозначен как российский город
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Министерство культуры Франции опубликовало карту, на которой Севастополь обозначен как российский город. Карта опубликована на официальном сайте министерства.

Карта была создана по поводу международной акции Ночь музеев-2018. На ней обозначены участники акции и их адреса.

Так, среди участников указан и Севастопольский художественный музей имени Крошицкого.

Его адрес французы указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Как сообщалось, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

 Ранее в Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом".

 

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Теги: Крым, Франция, музей, карта, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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