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ЕС предложили взять шефство над городами Донбасса

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Страны Европейского Союза могут помочь в возрождении и восстановлении инфраструктуры городов на востоке Украины, пострадавших от боевых действия.
Каждая страна ЕС может взять шефство над городом Донбасса
Каждая страна ЕС может взять шефство над городом Донбасса
Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко предложил инициативу, согласно которой каждая страна ЕС подготавливает программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что эту идею Порошенко обсудил с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгием Церетели.

"Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН.

Напомним, что USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса. Средства предназначены для Донбасса и "тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Ранее сообщалось, что Япония даст четыре миллиона долларов на восстановление Донбасса. Помощь пойдет на восстановление инфраструктуры Донецкой области – как на оккупированной, так и на контролируемой украинским правительством ее части.

 

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Теги: ЕС, донбасс, Порошенко, инфраструктура, ОБСЕ, Петр Порошенко, восстановление Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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