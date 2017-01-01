В Запорожье самолеты будут садиться на грунтовую полосу

Все авиакомпании, за исключением Мотор Сич , переносят рейсы в другие города. Последняя будет выполнять регулярные рейсы в/из аэропорт Запорожья по расписанию.

Ремонт продлится с 26 мая по 14 июня 2018 года Сайт города Запорожья

В аэропорту Запорожья закроют на ремонт взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием. Как сообщает Сайт города Запорожья, с 26 мая по 14 июня самолеты будут использовать взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием.

Однако, на период ремонта все авиакомпании, за исключением Мотор Сич, переносят свои рейсы в другие города.

"Все самолеты авиакомпании Мотор Сич имеют технические возможности использовать взлетно посадочную полосу с грунтовым покрытием для взлета и посадки. Грунтовая взлетно-посадочная полоса может эксплуатироваться только при благоприятных погодных условиях, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, в прошлом году Кабмин одобрил строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП Международный аэропорт Запорожье на ул. Голубая, 4 в Шевченковском районе города.

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