В Запорожье самолеты будут садиться на грунтовую полосу
В аэропорту Запорожья закроют на ремонт взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием. Как сообщает Сайт города Запорожья, с 26 мая по 14 июня самолеты будут использовать взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием.
Однако, на период ремонта все авиакомпании, за исключением Мотор Сич, переносят свои рейсы в другие города.
"Все самолеты авиакомпании Мотор Сич имеют технические возможности использовать взлетно посадочную полосу с грунтовым покрытием для взлета и посадки. Грунтовая взлетно-посадочная полоса может эксплуатироваться только при благоприятных погодных условиях, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, в прошлом году Кабмин одобрил строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП Международный аэропорт Запорожье на ул. Голубая, 4 в Шевченковском районе города.
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