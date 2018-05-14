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В Госдепе опровергли расширение полномочий Волкера

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Информация о расширении мандата специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру не соответствует действительности, заявили в Госдепе.
Полномочия Курта Волкера остались неизменными
Полномочия Курта Волкера остались неизменными
twitter.com/SpecRepUkraine

В Госдепартаменте США в понедельник, 14 мая, опровергли информацию о расширении полномочий спецпредставителя по Украине Курта Волкера, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменными.

Ранее руководитель украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе заявила со ссылкой на источники, что спецпредставителю Госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и расширили мандат и теперь он будет иметь "не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой".

"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным", — сказал агенству представитель Госдепартамента.

Напомним, на днях стало известно, что Волкер посетит восточную Украину.

 

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Теги: Украина, США, госдепартамент США, Госдеп, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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