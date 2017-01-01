Во Львовской области подготовили собак-штурмовиков для спецназа

Трехмесячную подготовку со своими наставниками семь поисково-штурмовых собак прошли на базе центра Госпогранслужбы в Великих Мостах.

Во Львовской области подготовили первый собачий батальон для службы в спецподразделении полиции Корд. Трехмесячную подготовку со своими наставниками они прошли на базе центра Госпогранслужбы в Великих Мостах, передает Zaxid.net.

Отмечено, что в первом выпуске - семь поисково-штурмовых собак.

"Это собака-штурмовик. Задача у них - идти и задерживать нарушителей. Это не поиск наркотиков, оружия или что-то другое", - пояснил боец спецподразделения полиции Корд Сергей.

Отмечается, что среди полученных навыков - базовые элементы подготовки, направленные преимущественно на штурм террористов.

"В жизни бывают разные ситуации, когда не всегда есть возможность заходить в помещение или в транспорт. И очень велика вероятность потерять бойцов. Но лучше потерять служебную собаку, чем человека", - отметил заместитель департамента Корпус оперативно-внезапного действия Иван Худоба.

Как сообщается, это первый выпуск служебных собак для спецподразделения полиции.

Ранее стало известно, что Евросоюз даст белорусским таможенникам 130 тыс. евро на подготовку собак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet