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ФСБ пыталась похитить россиянина в Украине

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После похищения в Украине россиянина планировали переправить через госграницу на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ.
Задержание пытавшихся похитить россиянина в Украине
Задержание пытавшихся похитить россиянина в Украине
Пресс-центр СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с политикой Кремля. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, оперативники СБУ установили, что для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции.

По данным силовиков, злоумышленники периодически работали на территории РФ, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

"Для выполнения "грязной" работы, а именно похищения россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысяч долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

 

 

Как доложили в ведомстве, в результате многоходовой спецоперации с привлечением подразделений ГУ Нацполиции в Харьковской области оперативникам контрразведки СБУ удалось предупредить похищение россиянина.

"Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытке вывоза россиянина. У злоумышленников изъяты 23 тысячи американских долларов, полученных от спецслужб РФ за выполнение преступной задачи, и средства связи с российскими кураторами", - отчитались в СБУ.

Силовики открыли уголовные производства по статьям государственная измена и незаконное лишение свободы или похищение человека. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Крыму с января 2018 года российские силовики задержали 28 активистов.

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Теги: Украина-Россия, СБУ, Харьковская область, видео, фото, спецслужбы, ФСБ, похищение, похищения людей, россиянин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tulchanin    14.05.2018, 21:36
Оценка:  +1
tulchanin
сюр. какой-то
Cuklon    14.05.2018, 21:29
Оценка:  -2
Cuklon
молодці - так тримати - треба душити путінців ...
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