Переключиться на мобильную версию

ФСБ пыталась похитить россиянина в Украине

Комментариев: 4
После похищения в Украине россиянина планировали переправить через госграницу на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ.
Задержание пытавшихся похитить россиянина в Украине
Задержание пытавшихся похитить россиянина в Украине
Пресс-центр СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с политикой Кремля. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, оперативники СБУ установили, что для переправки россиянина на территорию РФ представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции.

Правоохранители задержали всех участников преступной группы
Правоохранители задержали всех участников преступной группы
ssu.gov.ua

По данным силовиков, злоумышленники периодически работали на территории РФ, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в России.

“Для выполнения “грязной“ работы, а именно похищения россиянина по месту его жительства и передачи в условленном месте на территории Харьковской области, главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тысяч долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем, с использованием снотворных препаратов, россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ“, - говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, в результате многоходовой спецоперации с привлечением подразделений ГУ Нацполиции в Харьковской области оперативникам контрразведки СБУ удалось предупредить похищение россиянина.

“Правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытке вывоза россиянина. У злоумышленников изъяты 23 тысячи американских долларов, полученных от спецслужб РФ за выполнение преступной задачи, и средства связи с российскими кураторами“, - отчитались в СБУ.

ФСБ пыталась похитить россиянина в Украине
0:00 / 00:47

Силовики открыли уголовные производства по статьям государственная измена и незаконное лишение свободы или похищение человека. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании в отношении них судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, СБУ, Харьковская область, видео, фото, спецслужбы, ФСБ, похищение, похищения людей, россиянин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Cuklon    14.05.2018, 23:04
Оценка:  -2
Cuklon
молодці - так тримати - треба душити путінців ...
tulchanin    14.05.2018, 23:04
Оценка:  +1
tulchanin
сюр. какой-то
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь