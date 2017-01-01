ДТП в Беларуси: детей не могут перевезти в Украину

Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей - в тяжелом, один ребенок - в состоянии средней тяжести. Врачи пока запрещают их транспортировку.

Состояние детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, не позволяет перевезти их в Украину. Об этом в понедельник, 14 мая, заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба в эфире телеканала 112 Украина.

"Ситуация очень сложная. Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей - в тяжелом, один ребенок - в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают какую-либо транспортировку. Трое детей находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии. Один ребенок стал уже транспортабельным, его прооперировали в районной больнице, Каменецкой; он уже транспортирован также в Брестскую областную больницу", - рассказал он.

По прогнозам Кулебы, в ближайшие две-три недели их вряд ли можно будет транспортировать.

Также он рассказал, что сейчас в Беларусь направляются директор департамента здравоохранения и детский врач, чтобы оказать всю необходимую помощь.

"Я сегодня общался с губернатором Сумской области, сейчас направляются два автомобиля, один из которых - реанимобиль - заберет ребенка, который, к сожалению, погиб. И также едут руководитель аппарата, директор департамента здравоохранения и детский врач, именно из Сумской области. Едут туда, чтобы предоставить всю необходимую помощь", - отметил Кулеба.

По его словам, почти все родители пострадавших детей сейчас находятся в Беларуси. Родители погибшего мальчика едут вместе с группой, чтобы забрать тело.

Напомним, украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Авария произошла около 7:00 в воскресенье, 13 мая.

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