В Санкт-Петербурге убили украинца - СМИ

Между гражданином Украины и компанией из шести мужчин вспыхнула драка. Украинец умер от множественных травм.

В российском Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает АН Оперативное прикрытие.

По данным СМИ, окровавленный труп 32-летнего украинца был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК Румба.

Подруга убитого рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Украинца били руками и ногами. Он скончался от множественных травм.

Вскоре после обнаружения трупа полиция задержала одного из подозреваемых - 39-летнего гражданина Беларуси. Он является уроженцем Украины и проживал в Невском районе Санкт-Петербурга.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.

Ранее в Польше напали на трех украинцев.



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