В Санкт-Петербурге убили украинца - СМИ
В российском Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает АН Оперативное прикрытие.
По данным СМИ, окровавленный труп 32-летнего украинца был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК Румба.
Подруга убитого рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Украинца били руками и ногами. Он скончался от множественных травм.
Вскоре после обнаружения трупа полиция задержала одного из подозреваемых - 39-летнего гражданина Беларуси. Он является уроженцем Украины и проживал в Невском районе Санкт-Петербурга.
Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.
Ранее в Польше напали на трех украинцев.
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