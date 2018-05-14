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В Санкт-Петербурге убили украинца - СМИ

Комментариев: 4
Между гражданином Украины и компанией из шести мужчин вспыхнула драка. Украинец умер от множественных травм.
Следком России проверяет обстоятельства убийства украинца
Следком России проверяет обстоятельства убийства украинца
Слідком РФ

В российском Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает АН Оперативное прикрытие.

По данным СМИ, окровавленный труп 32-летнего украинца был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК Румба.

Подруга убитого рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Украинца били руками и ногами. Он скончался от множественных травм.

Вскоре после обнаружения трупа полиция задержала одного из подозреваемых - 39-летнего гражданина Беларуси. Он является уроженцем Украины и проживал в Невском районе Санкт-Петербурга.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.

Ранее в Польше напали на трех украинцев.
 

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Санкт-Петербург, убийство, драка, украинец, Следком РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Sirko_123    14.05.2018, 23:46
Оценка:  0
Sirko_123
Сволочи.
WTF2wtf    14.05.2018, 23:37
Оценка:  +3
WTF2wtf
Питер - современная коричневая столица.
Не зря именно в нем съезды неонациков всей Европы организовают, под охраной ментов.
WTF2wtf    14.05.2018, 23:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
А российский госбюджет кормит эти организации по всей Европе (разве что за исключением Украины)
Майдановець    14.05.2018, 23:55
Оценка:  -3
Майдановець
А, так званый, российский культурный центр?
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