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В Крыму назначен суд по делу украинца Балуха

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Судебное заседание по третьему сфабрикованному уголовному делу против украинца Владимира Балуха пройдет 15 мая.
В Крыму назначили суд по делу Владимира Балуха
В Крыму назначили суд по делу Владимира Балуха

В Раздольненском "райсуде" Крыма во вторник, 15 мая, состоится "суд" по делу украинца Владимира Балуха. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в соцсети Facebook.

Начало заседания назначено на 12.00. Дело будет рассматривать судья Татьяна Пыркало.

"На предыдущих судебных заседаниях “прокурор" зачитал обвинительное заключение, согласно которому 11 августа 2017 года Балух, находясь в ИВС, “нанес начальнику этого учреждения удар локтем, а затем - флаконом моющей жидкости по левой руке”. Такими действиями украинец, по мнению следствия, причинил начальнику ИВС "физическую боль, не повлекшую телесных повреждений и расстройства здоровья", - говорится в сообщении.

По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Владимира, а именно: ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС. Однако по заявлению Балуха расследование в отношении Ткаченко так и не начали", - добавили правозащитники.

Ранее правозащитники заявляли, что Владимира Балуха хотят отправить в карцер. Также сообщалось, что украинца избивают и оказывают на него психологическое давление. 

Напомним, в Крыму "суд" назначил украинцу Владимиру Балуху наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

 

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Теги: Крым, суд, украинец, аннексия Крыма, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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