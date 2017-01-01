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В Херсоне неизвестные напали на ювелирный магазин и сожгли авто

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Неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, а при попытке задержания сожгли один из своих автомобилей и скрылись.
В Херсоне ограбили ювелирный магазин и сожгли автомобиль
В Херсоне ограбили ювелирный магазин и сожгли автомобиль
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Херсоне вечером в понедельник, 14 мая, неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ Фабрика. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

При попытке задержания злоумышленники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись. Аброськин сообщил, что в Херсонской и смежных областях введен оперативный план Сирена.

 

 

Ранее сообщалось, что в Одессе силовики отдела уголовного розыска применили травматическое оружие во время задержания двух преступников на улице Разумовской.

 

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Теги: ограбление, Херсон, фото, ювелирные изделия, ювелирные украшения, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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