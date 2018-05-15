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В Украине выросло число переселенцев

Комментариев: 1
В стране по состоянию на 14 мая на учет поставлены 1 504 262 переселенца или 1 229 160 семей.
В стране на учете состоят более 1,5 млн переселенцев
В стране на учете состоят более 1,5 млн переселенцев

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев с оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, по состоянию на 14 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учет поставлены 1 504 262 переселенца или 1 229 160 семей.

Напомним, по состоянию на 16 апреля было зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев.

 

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Теги: Украина, Крым, беженцы, донбасс, переселенцы, минсоцполитики, аннексия Крыма, переселенцы из зоны АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vovaKor    15.05.2018, 04:50
Оценка:  0
vovaKor
нормальные такие семьи состоящие из 1 человека
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