В Украине выросло число переселенцев

В стране по состоянию на 14 мая на учет поставлены 1 504 262 переселенца или 1 229 160 семей.

В стране на учете состоят более 1,5 млн переселенцев

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев с оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, по состоянию на 14 мая 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учет поставлены 1 504 262 переселенца или 1 229 160 семей.

Напомним, по состоянию на 16 апреля было зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев.

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