Хранивший дома марихуану харьковчанин получил шесть лет тюрьмы

Правоохранители задержали мужчину в январе этого года. Во время оперативной закупки он продал около 8 грамм каннабиса.

В ходе обысков дома у мужчины нашли еще почти 1,8 кг наркотического средства Getty Images

Московский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю города, который хранил дома почти 1,8 кг каннабиса. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт особо опасных наркотических средств в крупных размерах, совершенные повторно) УК Украины.

"Ему присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в январе этого года. Во время оперативной закупки он продал около 8 грамм каннабиса. В ходе обысков у него дома нашли еще почти 1,8 кг наркотического средства, которое он хранил и для собственного употребления, и для "бизнеса".

Ранее Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропных работникам полиции.

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