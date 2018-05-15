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В Днепре авто снесло 10 метров забора: водитель погиб

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Свидетелей момента аварии на месте не было, она произошла рано утром.
В Днепре авто снесло 10 метров забора: водитель погиб
© dp.informator.ua
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  • ВАЗ-2106 перевернулся на бок
  • Автомобиль снел 5 пролетов ограждения
  • На место ДТП прибыла патрульная полиция
  • Трагедия произошла рано утром
  • Свидетелей момента аварии на месте не было.
  • Полиция пытается установить причины происшествия
В Днепре авто снесло 10 метров забора: водитель погиб
ВАЗ-2106 перевернулся на бок
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В городе Днепр во вторник, 15 мая,  около 5:00 утра на улице Набережная Заводская автомобиль ВАЗ-2106 на большой скорости протаранил ограждения и перевернулся на бок. В результате аварии водитель погиб на месте.

Об этом сообщает Информатор.

Автомобиль снес более 5 секций забора.

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“По предварительной информации от патрульных, ВАЗ двигался по Набережной Заводской в сторону жилого массива Красный Камень. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и машину понесло в сторону ограждения. После чего она снесла больше 10 метров забора и застыла на правом боку“, - говорится в сообщении.

От полученных травм водитель скончался. Причиной ДТП могла стать также и плохая видимость — в это время на город опустился сильный туман. Свидетелей момента аварии на месте не было. 

Как сообщалось 14 мая, в Киеве неадекватный водитель маршрутки снес дорожный знак. 

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Теги: авария, забор, Днепр, ДТП
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