Во Львовской области мужчина умер от удара током при ремонте крыши

Трагедия произошла в селе Бучалы. 29-летнего местного жителя ударило током, когда он ремонтировал крышу дома.

В селе Бучалы во время ремонта крыши погиб местный житель УНН

В селе Бучалы Городецкого района Львовской области от удара током погиб 29-летний местный житель. Трагедия произошла накануне в 14.30, сообщает во вторник, 15 мая, департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Согласно сообщению, мужчина был смертельно поражен электротоком, ремонтируя крышу собственного дома. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Житомирской области подросток получил удар током, делая селфи.

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