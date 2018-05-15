В Крыму боевые дельфины украинских ВМС погибли от голода

Умные животные отказались принимать пищу от окупантов.

В сентябре 2014 года крымский океанариум был переподчинен Минобороны оккупантов depositphotos.com

Специальные боевые дельфины, которые принадлежали Военно-морским силам Украины, после аннексии полуострова погибли. Эти высокоинтеллектуальные животные до сих пор мало изучены наукой, в данной ситуации они проявили высокий уровень сознательности и отказались выполнять приказы оккупантов.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в автономной республике Крым Борис Бабин, пишет Обозреватель.

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Выдрессированные ВМС в Севастополе дельфины контактировали со своими тренерами через специальные свистки. Россияне при захвате полуострова получили эти свистки и все остальное специальное имущество соответствующей воинской части. Но, по словам Бабина, дрессированные животные отказались не только взаимодействовать с новыми российскими тренерами, но и принимать пищу и спустя какое-то время погибли от голода.

“Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины“, - подчеркнул постпред президента.

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Он также рассказал о том, что по состоянию на 2018 год Военно-морскими Силами ВСУ не введется никакая практическая или научно-исследовательская работа по использованию морских млекопитающих.

“Военные части, которые занимались этим, вышли из оккупированного Крыма без имущества и животных“, - уточнил Бабин.

Как сообщалось 4 мая, в Крыму оккупанты обвинили украинцев в гибели дельфинов.