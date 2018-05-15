Супрун рассказала, как уберечься от глистов

Новые актуальные советы по сохранению здоровья опубликованы в Facebook чиновницы.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как избежать заражения гельминтами в сезон свежих овощей и фруктов, прогулок на природе и игр с домашними любимцами. Советы глава Минздрава опубликовала на своей странице в Facebook.

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Согласно публикации Супрун, основным правилом профилактики появления паразитов является регулярное мытье рук теплой водой с мылом. Руки нужно мыть после туалета, после контакта с животными а также перед тем, как приготовить и съесть пищу. Летом, как подчеркнула Супрун, становится особенно важно соблюдать правила безопасности питания, например, не употреблять сырую рыбу и мясо, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условиях, тщательно мыть овощи и фрукты.

Что касается симптомов глистной инвазии, то Супрун отметила: скрежетание зубами – миф. При гельминтах симптомы совершенно другие.

“Если такое произойдет, то основными симптомами будет не скрежетание зубами (потому что это миф), а боль в животе, диарея, тошнота, вздутие живота, постоянная усталость, проблемы со сном, снижением или усилением аппетита или немотивированная потеря веса. Реже могут развиваться такие симптомы, как повышение температуры тела и сухой кашель. У некоторых людей гельминты могут паразитировать в организме в течение нескольких лет без проявления каких-либо симптомов“. – Написала Супрун.

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И.о министра здравоохранения добавила, что при наличии таких симптомов не нужно сразу бежать в аптеку за противоглистными средствами. По словам Супрун, это достаточно серьезные препараты, которые нельзя применять без назначения врача. По рекомендациям ВОЗ их приписывают для профилактики только в тех странах, где есть высокий риск заражения. Украина к ним не относится, поэтому прием лекарств рекомендуется проводить только после того, как анализы подтвердят наличие гельминтов.

Напомним, ранее Супрун делилась советами, как пережить хронический стресс и понедельники.