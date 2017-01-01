Оккупанты испытывают в Крыму новые подводные беспилотники - СМИ

Клавесин-2 несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель подобного робототехнического комплекса.

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В аннексированном Россией Крыму на военно-морском полигоне Феодосия начали проведение испытаний нового беспилотного робототехнического комплекса Клавесин-2.

Об этом сообщает российское издание Известия.

Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение.

Как рассказали в Главкомате Военно-морского флота РФ, в испытаниях подводного робототехнического комплекса 2Р52 участвует специальное опытное судно проекта 20360ОС Виктор Чероков, недавно переданное Черноморскому флоту РФ.

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Клавесин-2Р - второе поколение семейства российских автономных необитаемых подводных аппаратов. Он больше и массивнее своего предшественника - Клавесин-1, который по виду и габаритам напоминает торпеду. Клавесин-2 несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель, он может нести разнообразное оборудование: гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.

Подводная лодка длиной около 7 м и диаметром около 1 м с массой около 4 т может погружаться на глубину до 6000 м.

Доставлять 2Р52 до места назначения будут специальные атомные подводные лодки.

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия - до 50 км. При необходимости оператор может давать подводному работу новые задачи.

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Как сообщалось 15 мая, ранее захваченные российскими оккупантами дрессированные дельфины украинских ВМС умерли. Животные отказались выполнять команды, принимать от врага пищу и погибли от голода.