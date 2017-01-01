В Дрогобыче прогремел взрыв: один погибший

Правоохранители предполагают, что сдетонировал электро-водяной насос.

В городе Дрогобыч Львовской области 14 мая около 16:40 в одном из домов на улице Грушевского произошел взрыв. В результате инцидента погиб местный житель.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Читай также: В центре Львова произошел взрыв в МАФе, есть пострадавшая

“46-летний владелец квартиры пытался разгерметизировать корпус электро-водяного насоса, разогревая его на газовой плите. В результате в квартире произошел взрыв“, - сообщили в департаменте.

Мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщалось 14 мая, на территории промышленной зоны в Киеве произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Напомним, 11 января был опубликован видеоролик, где российский солдат пытался разогреть консервы и сжег БТР.