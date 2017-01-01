Троица 2018: выходной и традиции праздника

В Украине 27 мая отмечают Троицу или Пятидесятницу: когда Троица 2018 в Украине, дата праздника, выходной на Троицу, история и традиции праздника.

Троица – один из самых почитаемых в православном мире праздников. Троица относится к двунадесятым праздникам. Ее второе название – Пятидесятница, обсуловлена тем, что отмечают эту дату в 50-й день после Пасхи.

В 2018 году Пасха пришлась на 8 апреля. Поэтому Троицу в нынешнем году будут отмечать 27 мая 2018 года. Этот праздник в нашей стране является официальным, а значит, должен быть выходной день. Однако в 2018 году Троица выпадает на воскресенье, понедельник 28 мая будет выходным.

История праздника

Евангелие гласит, что на 50 день после Воскресенья Христова, апостолы с Девой Марией собрались для молитвы в доме на горе Сион, и на них снизошел Святой Дух. Он выглядел, как языки пламени, которые окутали апостолов, но те не чувствовали ни боли, ни ожогов - вместе с божественным пламенем на них снизошли радость, умиротворение и покой.

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В этот момент апостолы заговорили на всех возможных языках, чтобы нести слово Божие народам. После этого апостолы крестили почти три тысячи человек – так зародилась христианская церковь. Дом на Сионе, в который пришли апостолы, считается самым первым храмом – сейчас это Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Традиционно в Пятидесятницу вспоминают святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа.

В церковной литературе говорится, что вечером перед Троицей на Землю сходит Святой Дух наполняющий людей верой, терпением, светом и добром. Святой Дух сходит для того, чтобы благословить все вокруг.

Традиции, приметы и обычаи Троицы

Древние славяне верили, что вместе с Троицей приходит лето. Этот день назывался Днем земли.

В этот день запрещается стричься и купаться в реке. Последняя примета связана, опять-таки, с верованием древних славян, поскольку они считали, что в этот день просыпаются русалки, которые могут затащить купальщика на дно водоема.

В этот праздник нельзя работать в огороде, шить, убирать, стирать. Традиция говорит, что дом нужно украсить ветками липы или березы.

Наши предки собирали перед Троицей лекарственные травы, а на сам праздник шли в церковь и освящали их. Освященные травы и веточки превращаются в домашние обереги, их кладут рядом с иконами. В этот праздник в православных храмах проходит две службы – утренняя и вечерняя.

В этот праздник принято встречаться или хотя бы созваниваться с родственниками, желая им здоровья и семейного благополучия. Суббота перед Троицей - родительская суббота, в этот день поминают умерших родстенников. Нужно съездить на могилку к умершим близким, поухаживать за местом захоронения, убрать мусор и сухие растения и положить цветы.

Поскольку праздник переходящий, то конкретных примет дня нет. Хорошей приметой считается сватанье на Троицу: “На Троицу посватаются, а на Покров поженятся, значит, брак будет долгим, счастливым“. Дождь на Троицу – к урожаю, теплой погоде, без заморозков.

Напомним, 6 апреля были названы самые любимые праздники украинцев.