В офисе РИА Новости Украина обыски, задержан руководитель

Руководитель украинского филиала российского медиахолдинга задержан. По данным СМИ, в офис редакции нагрянула СБУ.

В Киеве во вторник, 15 мая, задержали журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Информация поступила от его коллег по агентству. По словам журналистов, полиция задержала сотрудника РИА возле дома, где он живет.

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Как сообщил изданию УНН источник, журналисту инкриминируют государственную измену – это статья 111 Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что у задержанного сейчас проводятся обыски.

В РИА Новости возмущены произошедшим, и поспешили напомнить о “десятках случаев притеснения журналистов“. Издание сообщает, что МИД России ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

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Как заявили агентстве, “притеснения Киева“ коснулись и журналистов медиа-группы Россия сегодня, в состав которой входит РИА Новости.

“Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА Россия сегодня Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения“, – пишет издание.

Отметим, что Вышинский есть в базе сайта Миротворец. Там указано, что в 2014 г. он был награжден медалью “За заслуги перед Отечеством“ “за объективное освещение событий в Крыму“. Он является гражданином России.

Тем временем, появилась информация, что СБУ и прокуратура Крыма проводят обыски в офисе “подконтрольных России медиаструктур“ в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написала спикер ведомства Елена Гитлянская.

Позже она подтвердила, что обыски идут в офисе РИА Новости Украина, решается вопрос о задержании руководителя организации. Подробности обещают обнародовать позже. В комментарии Интерфакс-Украина она подтвердила, что задержан Вышинский.

Напомним, 10 мая сообщалось, что подполковник ВСУ получил 13 лет тюрьмы за государственную измену.