В Луцке выявили подпольный янтарный цех

Незаконный цех по переработке янтаря находился в частном доме областного центра. В нем нашли несколько обрабатывающих станков, готовый товар и валюту.

Во время обыска изъяли готовую продукцию, валюту и оборудование facebook.com/volprokuratura

В одном из частных домов Луцка правоохранители выявили подпольный цех по переработке янтаря. Об этом во вторник, 15 мая, на своей странице в Facebook сообщил прокурор Волынской области Максим Киричук.

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“Во время обыска в доме обнаружены и изъяты четыре станка и оборудование для обработки янтаря, около килограмма обработанного “солнечного камня“ и 10 тысяч долларов США“, - написал он.

Также изъят дорогой автомобиль с признаками несанкционированного изменения номера кузова.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по статье о приобретении, получении и хранении имущества, полученного преступным путем (ст.198 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце марта у активиста партии Саакашвили на границе изъяли центнер янтаря. Несколькими днями ранее в Житомирской области изъяли три тонны янтаря.