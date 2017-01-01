Ветеран Азова объяснил, почему проигнорировал Порошенко

Ветеран заявил, что отказался пожимать руку президенту, поскольку считал его присутствие на награждении возмутительным.

Ветеран полка Азова и бывший участник боевых действий на Донбассе против российской-террористической армии Олег Толмачев объяснил почему отказался пожимать руку президенту Петру Порошенко во время награждения победителей на Invictus Games.

Об этом он написал в Facebook на странице Национальный корпус - Черкасщина.

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“Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного Министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен“, - написал он.

По мнению азовца, президент обязан был “закончить войну гораздо быстрее (как он и обещал), а не затягивать ее на четыре года“ и тем самым повлиять на существенное сокращение числа раненых украинских бойцов на войне.

“Я считаю, что присутствие Порошенко только оскорбило честь раненых военных“, - добавил ветеран.

Напомним, 25 апреля пресс-служба МОЗ сообщила, что на базе госпиталя Министерства охраны здоровья создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов войны и членов их семей.