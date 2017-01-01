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Ветеран Азова объяснил, почему проигнорировал Порошенко

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Ветеран заявил, что отказался пожимать руку президенту, поскольку считал его присутствие на награждении возмутительным.
Толмачев считает, что Порошенко оскорбил всех раненых
Толмачев считает, что Порошенко оскорбил всех раненых
скриншот из видео

Ветеран полка Азова и бывший участник боевых действий на Донбассе против российской-террористической армии Олег Толмачев объяснил почему отказался пожимать руку президенту Петру Порошенко во время награждения победителей на Invictus Games.

Об этом он написал в Facebook на странице Национальный корпус - Черкасщина.

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“Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного Министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен“, - написал он.

По мнению азовца, президент обязан был “закончить войну гораздо быстрее (как он и обещал), а не затягивать ее на четыре года“ и тем самым повлиять на существенное сокращение числа раненых украинских бойцов на войне.

“Я считаю, что присутствие Порошенко только оскорбило честь раненых военных“, - добавил ветеран.

Напомним, 25 апреля пресс-служба МОЗ сообщила, что на базе госпиталя Министерства охраны здоровья создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов войны и членов их семей.

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Теги: Invictus Games, награждение, ветеран, Азов, Порошенко
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