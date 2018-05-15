Под Киевом местные жители блокируют дороги из-за вонючего завода

Активисты из города Узин собираются прийти пешком к Кабмину.

С 10 мая жители Узина Киевской области блокируют движение на междугородних дорогах. Причина протеста – плохая экологическая обстановка. Люди требуют закрыть спиртовой цех сахарного комбината, который, по словам протестующих, уже много лет загрязняет воздух, воняет и портит здоровье местных жителей. Также люди требуют встречи с областными чиновниками Об этом во вторник, 15 мая, сообщили УНИАН.

Протест в Узине 0:00 / 01:56

Читай также: В Дрогобыче мусорный коллапс

Сегодня, 15 мая, активисты собираются пешком пройти из Узина в Киев, к Кабмину. Некоторые из участников являются ветеранами АТО.

В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода facebook.com/PidsluhanoUzin

Как сообщает издание Моя Киевщина, 10 мая на внеочередном заседании пятой сессии Узинского городского совета главными на повестке дня стали экологические вопросы, которые касались местных предприятий. Из них предприятий больше всего критиковали деятельность сахарного комбината, а точнее спиртового цеха, ведь на сегодня он является главным врагом для общины из-за страшной вони и загрязненного воздуха.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что жителей Запорожья опять травят фенолом и сероводородом. В частности, содержание фенола в воздухе на треть превысило норму.



