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Под Киевом местные жители блокируют дороги из-за вонючего завода

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Активисты из города Узин собираются прийти пешком к Кабмину.
Под Киевом местные жители блокируют дороги из-за вонючего завода
© facebook.com/PidsluhanoUzin
Фото 1/7
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
  • В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
Под Киевом местные жители блокируют дороги из-за вонючего завода
В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
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С 10 мая жители Узина Киевской области блокируют движение на междугородних дорогах. Причина протеста – плохая экологическая обстановка. Люди требуют закрыть спиртовой цех сахарного комбината, который, по словам протестующих, уже много лет загрязняет воздух, воняет и портит здоровье местных жителей. Также люди требуют встречи с областными чиновниками Об этом во вторник, 15 мая, сообщили УНИАН.

Протест в Узине
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Сегодня, 15 мая, активисты собираются пешком пройти из Узина в Киев, к Кабмину. Некоторые из участников являются ветеранами АТО.

 

В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
В Узине c 10 мая активисты блокируют дороги из-за вонючего завода
facebook.com/PidsluhanoUzin

 

Как сообщает издание Моя Киевщина, 10 мая на внеочередном заседании пятой сессии Узинского городского совета главными на повестке дня стали экологические вопросы, которые касались местных предприятий. Из них предприятий больше всего критиковали деятельность сахарного комбината, а точнее спиртового цеха, ведь на сегодня он является главным врагом для общины из-за страшной вони и загрязненного воздуха.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что жителей Запорожья опять травят фенолом и сероводородом. В частности, содержание фенола в воздухе на треть превысило норму. 

 

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Теги: Киевская область, протест, активисты, экология, завод
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Комментариев (1)
Sdream    15.05.2018, 13:33
Оценка:  0
Sdream
По хлеборезке таким блокировщикам, люди в маршрутках чем виноваты? Перекрывать надо на банковой, и директору завода. А простой народ зачем доводить?
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