Российскому комику Поперечному запретили въезд в Украину

Гражданское движение уточняет, что причиной послужила "антиукраинская позиция и его заявления о поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма".

Поперечному запрещен въезд сроком на 3 года kirillskobelev.com

Служба безопасности Украины запретила въезд и не пустила российского стендап-комика и видеоблогера Данилу Поперечного.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на СБУ.

“Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года“, - сообщили в спецслужбе.

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У Поперечного был запланирован на 18 мая концерт в Киеве.

Гражданское движение Видсич указало в Facebook, что причиной отказа является антиукраинская позиция комика.

“Причиной стала антиукраинская позиция “творца“ и его заявления о поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма“, - говорится в посте.

Напомним, 14 мая в аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину российскую артистку Светлану Сурганову, которая ранее являлась солисткой группы Ночные снайперы.

Ранее, 9 мая, сотрудники СБУ выслали из Украины спецкорреспондентов российских Первого канала и телеканала Россия, которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня победы.