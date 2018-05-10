Под Ровно пособник ДНР готовил взрыв стратегического объекта

Правоохранители поймали злоумышленика и предотвратили диверсию.

Сепаратист в видеообращении к главарям ДНР изложил свои планы по диверсии ssu.gov.ua

Правоохранители поймали в Ровенской области местного жителя, который планировал устроить взрыв возле одного из стратегических объектов региона.

Об этом сообщила прокуратура Ровенской области.

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“Мужчина записал и передал свое видеообращение главарям террористической организации ДНР с предложением совершить на территории Ровенской области диверсионные действия с целью дестабилизации ситуации в регионе. Благодаря своевременным принятым мерам правоохранителей 10.05.2018 удалось предотвратить взрыв возле одного из стратегических объектов области, который мужчина планировал совершить с помощью взрывчатки“, - говорится в сообщении.

В этот же день он был задержан сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Мужчине сообщено о подозрении по ст.ст.111, 113 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, диверсия), он арестован.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось в марте, по словам президента, в 2017 году СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий, провела “искусное разоблачение вражеского гнезда“.