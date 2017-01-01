Рабинович: У Левочкина осталась масса своих людей во многих правоохранительных органах

Он отметил, что сегодня в Украине все телеканалы принадлежат определенным группам олигархов, которые используют свои медиа для продвижения личных интересов.

У народного депутата Украины от Оппозиционного блока Сергея Левочкина осталась масса “своих людей“ во многих правоохранительных органах, поэтому они и не обращают внимания на шикарные виллы оппоблоковца, всю жизнь проработавшего на госслужбе.

Такое мнение высказал парламентарий и лидер политической партии За життя Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале 112 Украина.

“Все знают прекрасно, что я арестовал виллу Левочкина на Западе. И мне очень странно, что наши правоохранительные органы не обращают внимания на его шикарные виллы здесь, в Киеве. Сперва я удивлялся,но потом, когда уже повоевал с ним около года, я понял, с какой колоссальной “спрутовской“ системой мы имеем дело. Ведь у них (Левочкина и его окружения, – ред.) действительно осталась масса своих людей в прокуратуре, в Службе безопасности Украины, в судебной системе, во всех этих антикоррупционных органах, включая НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, – ред.) и другие. Он и его окружение имеют большое влияние благодаря своемутелеканалу Интер“, – убежден он.

Он отметил, что сегодня в Украине все телеканалы принадлежат определенным группам олигархов, которые используют свои медиа для продвижения личных интересов.

“В принципеновости Интера – это вообще замечательная вещь. Они все эфиры начинаются с меня. На этой неделе они уже успели придумать, что я был на Мальдивах, хотя я вел каждые два дня репортажи, где говорил, что я нахожусь в Тель-Авиве. Потом рассказывали, что я голосовал не так, расклеивал плакаты с Быковым и прочее. Что я хочу сказать... Сегодня в стране все каналы принадлежат определенным группам, в основном крупным олигархам. Следовательно, пока каналы будут у них, и пока каналы будут руководить нашей страной, все будут бояться именно этих владельцев канала. То, что с ними будут бороться – это понятно. Но победить их не смогут, потому что каждый хочет договориться с каналом“, – подчеркнул народный депутат.

Чтобы снизить риск олигархического влияния через ТВ, парламентарий подал законопроект, согласно которому на время выборов новостные каналы должны переходить под управление общественного совета с участием различных политических партий.

“Я подал законопроект – очень простой и ясный. Я считаю, что право частной собственности – это святое. Но на время выборов, согласно моему законопроекту, который снижает риск олигархического влияния, новостные каналы должны переходить под общественный совет с участием различных политических партий. Да, это сложно. Но это лучше, чем каналы будут мочить кого-то одного“, – констатировал лидер За життя.