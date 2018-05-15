На Минобороны подали иск из-за ракетных пусков на заповедную территорию

С военным ведомством будет судиться Черноморский заповедник.

Вооруженные силы Украины провели серию ракетных пусков на территорию заповедных Тендровской косы и Ягорлыцкого угла. Черноморский биосферный заповедник. Падение ракет причинило ущерб в более чем 12,7 миллиона гривен. Черноморский биосферный заповедника, который расположен на территории Херсонской и Николаевской областей, готовится к судебному процессу с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает Голос України.

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Теперь сотрудники Государственной экологической инспекции должны проверить стоимость ущерба причиненного живой природе и составить соответствующий акт. На основании документа с оборонного ведомства хотят собираются взыскать компенсацию за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Научно-технический совет Черноморского биосферного заповедника подготовил открытое письмо с протестами против использования земель с “краснокнижной“ флорой и фауной для военных учений. Обращение ученые направили к Президенту Украины, Верховной Раде и Министерству обороны Украины.

От МОУ получили категорический ответ: мол, ракетные пуски проводятся ради укрепления обороноспособности государства, и их целесообразность не подлежит никакому сомнению. Поэтому возмещать потери никто не намерен.

После такого “отпора“ среди работников заповедника и активистов природоохранных организаций активно распространяются слухи о попытке Министерства обороны забрать из пользования ЧБЗ почти 4,7 тысячи гектаров земли Ягорлыцкого угла для расширения военного полигона по соседству.

В свое время они и использовались как полигон для бомбометания морской авиации, но еще в 1998 году их передали заповеднику для сохранения разнообразия уникальной флоры и фауны приморской типчаково-полынной солонцеватой степи.

Изъятие участка было бы очень чувствительным ударом по естественному резервату. Ведь территория суши, входящая в состав заповедника, составляет лишь 14,5 тысячи гектаров. И уменьшение ее более чем на четверть вряд ли понравится и украинским ученым, и авторитетным международным организациям, вроде ЮНЕСКО.

Однако в данном случае последнее слово - не за генералами, а за Президентом Украины, ведь изменить границы заповедника можно только его указом.

Как сообщалось, в заповедной зоне Черноморского биосферного заповедник Вооруженные силы Украины провели боевые учения и нанесли заповеднику ущерб в 12 миллионов гривен.

Руководство заповедника и НАН Украины, в системе которого он работает, категорически возражало против проведения учений. Однако в заповеднике Минобороны 19-20 апреля провело новые испытания отечественного ракетного комплекса.