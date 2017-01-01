Переключиться на мобильную версию

Савченко просит госохрану своей семье

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 0
Свидетели якобы по требованию СБУ "провоцируют" помощников и близких депутата на преступления, угрожая физической расправой.
Савченко просит охрану для своих родных
Савченко просит охрану для своих родных
EPA/UPG

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, заявила о том, что ее родным и близким угрожают и попросила предоставить им государственную охрану. Об этом она сказала во время заседания Шевченковского районного суда Киева во вторник, 15 мая, сообщает 112 Украина.

Читай также: Двадцать человек вышли на Майдан поддержать Савченко

Нардеп заявила о том, что свидетели по ее делу находятся под давлением СБУ.

“Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу, как агенты, не смотря на то, что работниками СБУ они не являются. В дальнейшем свидетели продолжают проводить незаконные следственные действия относительно моих помощников, относительно моей семье“, - отметила Савченко.

Также она заявила о том, что ее родным и близким угрожают и попросила предоставить им госохрану.

“В дальнейшем свидетели продолжают провоцировать на преступление моих помощников народного депутата, свидетели угрожают даже физической расправой моим близким и родным. И здесь я, как народный депутат, вынуждена буду написать в ГСО - выделить охрану моим близким, как семье народного депутата, в отношении которого совершается преследование и его семье угрожает опасность“, - добавила нардеп.

Ранее об угрозах рассказала сестра Надежды Вера.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, суд, охрана, угрозы, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь