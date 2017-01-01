Савченко просит госохрану своей семье

Свидетели якобы по требованию СБУ "провоцируют" помощников и близких депутата на преступления, угрожая физической расправой.

Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, заявила о том, что ее родным и близким угрожают и попросила предоставить им государственную охрану. Об этом она сказала во время заседания Шевченковского районного суда Киева во вторник, 15 мая, сообщает 112 Украина.

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Нардеп заявила о том, что свидетели по ее делу находятся под давлением СБУ.

“Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу, как агенты, не смотря на то, что работниками СБУ они не являются. В дальнейшем свидетели продолжают проводить незаконные следственные действия относительно моих помощников, относительно моей семье“, - отметила Савченко.

Также она заявила о том, что ее родным и близким угрожают и попросила предоставить им госохрану.

“В дальнейшем свидетели продолжают провоцировать на преступление моих помощников народного депутата, свидетели угрожают даже физической расправой моим близким и родным. И здесь я, как народный депутат, вынуждена буду написать в ГСО - выделить охрану моим близким, как семье народного депутата, в отношении которого совершается преследование и его семье угрожает опасность“, - добавила нардеп.

Ранее об угрозах рассказала сестра Надежды Вера.