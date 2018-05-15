На Донбассе Волкер встретился с командующим ООС

Генерал-лейтенант расскажет на встрече представителю Госдепа о военной и гуманитарной составляющей операции на востоке Украины.

Волкер и Наев на Донбассе mil.gov.ua

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился в прифронтовой зоне Донбасса с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым . Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Генерал-лейтенант поблагодарил в лице Волкера страны-союзники “за поддержку в борьбе с российским агрессором“.

Во время беседы Наев ознакомит топ-дипломата США с военной и гуманитарной составляющими операции.

На прошлой неделе визит Волкера в Украину анонсировал президент Петр Порошенко .

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В ходе визита на востоке страны, как ожидается, топ-дипломат США объявит о дополнительной финансовой помощи пострадавшему от российской агрессии региону. По словам спецпредставителя, он едет, чтобы увидеть ситуацию на местах и оценить степень гуманитарного кризиса.

Ранее в Госдепартаменте США опровергли информацию о расширении полномочий спецпредставителя по Украине Курта Волкера.