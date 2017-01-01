Это месть за Крымский мост: Россия отреагировала на задержание Вышинского

В Кремле обещают обещают "меры взаимности“ в ответ на действия СБУ против издания РИА Новости Украина, сотрудника которого (Кирилла Вышинского) задержала СБУ.

В России прокомментировали задержание российского журналиста Кирилла Вышинского, который по данным СМИ является руководителем РИА Новости Украина (украинского филиала государственного медиахолдинга РФ).

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет “меры взаимности“ в ответ на действия СБУ против РИА Новости Украина. Какие это будут меры, представитель Кремля не уточнил.

“Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации“, — цитирует Пескова российское информагентство.

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Главред МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она утверждает, что РИА Новости Украина юридически с МИА Россия сегодня не связан, но является “информационным партнером“.

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

Был короткий разговор с адвокатом, который сообщил, что они с Вышинским на допросе в СБУ.



Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

Известный украинофоб, российский сенатор Франц Клинцевич по этому поводу заявил, в Украине объявлена “настоящая война неугодным режиму журналистам“.

“Для того, чтобы запугать журналистов, все сделано откровенно демонстративно и нагло. Считаю, что после этих провокационных действий все дискуссии о существе киевского режима должны быть прекращены“, — заявил политический деятель.

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Напомним, утром 15 мая оперативники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА Россия сегодня (которому принадлежит РИА Новости) Дмитрий Киселев призвал немедленно освободить Вышинского и прекратить “преследование СМИ“.

"Я считаю, что должны срочно всех освободить, если есть реальные какие-то подозрения, то нужно их сформулировать. А просто похищение - это я не знаю. В какой африканской стране это сейчас происходит?" - сказал он.

