На Закарпатье пограничников забросали камнями

Пограничникам пришлось применить оружие.

В Закарпатской области в районе границы пограничники подверглись нападению, нарушители оказали сопротивление, кидали в правоохранителей камни и пытались скрыться в одном из домов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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По информации ведомства, инцидент произошел около двух часов ночи. Во время патрулирования речного участка границы вблизи населенного пункта Вилок пограничный наряд с помощью прибора ночного видения заметил движение лиц в сторону границы.

"Военнослужащие немедленно начали преследование предполагаемых правонарушителей, на что те отреагировали нецензурной бранью, бросанием камней в правоохранителей. Один камень попал в пограничника", – говорится в сообщении.

Пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. После этого правонарушители скрылись в одном из частных домов.

На место происшествия вызвали полицейских, которые в итоге и задержали нападавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа при охране госграницы (ст. 342 УК Украины).

Как сообщалось 14 марта, на Буковине контрабандисты напали на пограничников.