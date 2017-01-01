В Харькове затопило станцию метро

В метрополитене прорвало трубу водопровода и вода хлынула на платформу.

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В Харькове, на станции метрополитена Холодная гора вечером в понедельник, 14 мая, прорвало трубу водопровода и вода хлынула на платформу. Однако, сотрудники станции быстро ликвидировали последствия инцидента.

Об этом сообщает NewsRoom.

Пользователи разместили в соцсетях фото инцидента.

В пресс-службе метрополитена также подтвердили информацию о случившемся. Причиной “потопа“ там назвали порыв трубопровода холодной воды на станции.

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“Происшествие случилось около 18:00. В течение 10-15 минут все последствия случившегося устранили, станцию на это время не закрывали. Ничего страшного не произошло“, – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве с 14 июля подорожает проезд в метро.