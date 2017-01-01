Горсовет Сум получил анонимку с угрозами применить химоружие

Полиция начала уголовное производство по статье “вымогательство“.

В городской совет города Сумы в понедельник, 14 мая, поступило анонимное письмо с угрозой применения химического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает УНН.

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В письме неизвестные требовали, чтобы мэр города Александр Лысенко распорядился о выплате вымогателям скммы в размере 50 000 долларов, в противном случае они угрожали применить химическое оружие.

Мэр передал письмо в полицию. По данному факту начато уголовное производство по статье “вымогательство“.

Как сообщалось, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В реанимацию попало 11 детей. СБУ заявило, что отравление в Черкассах могло быть намеренным. Родители говорят, что ни власти, ни медики не разглашают, что является причиной отравления.