Переключиться на мобильную версию

Горсовет Сум получил анонимку с угрозами применить химоружие

Комментариев: 0
Полиция начала уголовное производство по статье “вымогательство“.
Мэр Сум передал письмо в полицию
Мэр Сум передал письмо в полицию
topgorod.com

В городской совет города Сумы в понедельник, 14 мая, поступило анонимное письмо с угрозой применения химического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает УНН.

Читай также: В Киеве мошенники вымогали деньги, представляясь СБУшниками

В письме неизвестные требовали, чтобы мэр города Александр Лысенко распорядился о выплате вымогателям скммы в размере 50 000 долларов, в противном случае они угрожали применить химическое оружие.

Мэр передал письмо в полицию. По данному факту начато уголовное производство по статье “вымогательство“.

Как сообщалось, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В реанимацию попало 11 детей. СБУ заявило, что отравление в Черкассах могло быть намеренным. Родители говорят, что ни власти, ни медики не разглашают, что является причиной отравления.

Поделись:
Теги: химическое оружие, яд, отравление, Сумы, вымогательство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь