Во Львове экстренно сел норвежский самолет

Экстренную посадку пришлось совершить из-за плохого самочувствия пассажира.

Ночью на 15 мая, во Львовском аэропорту экстренно сел самолет норвежской авиакомпании. Одному из пассажиров стало плохо на борту. Пострадавшему вызвали скорую помощь, провели техосмотр самолета после вынужденной посадки. Об этом сообщает Leopolis.

Пассажиру стало плохо, пришлось вызывать скорую leopolis.news

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Самолет авиакомпании Norwegian B737 летел из Анталии в Осло, когда один из пассажиров потерял сознание на борту. Приземление произошло в аэропорту Львов имени Данила Галицкого. О произошедшем написала гендиректор аэропорта Татьяна Романовская в своем Facebook, отмечается в издании.

Самолет прошел серьезный техосмотр после посадки leopolis.news

“Персонал аэропорта оперативно вызвал все необходимые службы и скорую помощь, четыре пассажира остались во Львове“.

Чиновница добавила, что псле тяжелой незапланированной посадки самолет требовал серьезного техосмотра, что задержало его на полтора часа.

“Пообщались с экипажем, рассказали о нашем красивом крае и Львове, о рейсах и авиакомпаниях и получили обещание к нам вернуться уже при других обстоятельствах!Ведь после хорошего приема, авиакомпании еще пристальнее смотрят на нас как на аэродром для регулярных рейсов“, - написала гендиректор.

Напомним, 7 мая сообщалось, что в Берлине экстренно сел самолет со 158 пассажирами - у воздушного судна отказал двигатель.