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У журналиста РИА Новости нашли медаль "за возвращение Крыма"

Комментариев: 2
СБУ утверждает, что весной 2014 года во время захвата Крыма Россией Кирилл Вышинский был в АРК, "чтобы проводить там подрывные информационные акции".
У Вышинского есть медаль оккупантов
У Вышинского есть медаль оккупантов
Скриншот

Руководитель украинского филиала пропагандистского агентства РИА Новости Кирилл Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью “за возвращение Крыма“.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

Также при обыске изъят российский паспорт Вышинского. Уполномоченная по правам человека в РФ уже обратилась к украинской стороне с с просьбой "защитить гражданина РФ". Замглавы СБУ заявил, что по результатам расследования может быть поставлен вопрос о том, чтобы лишить Вышинского украинского гражданства.

Он уточнил, что весной 2014 года Вышинский выехал на территорию АР Крым, “чтобы проводить там подрывные информационные акции“.

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“За эту деятельность Вышинский награжден медалью “за возвращение Крыма“ закрытым указом президента РФ“, - подчеркнул Кононенко.

Напомним, 15 мая 2018 года СБУ задержала журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Также спецслужбы проводят обыски в киевском офисе этого ассоциированного с Кремлем агентства по уголовному делу по ст. 111 УК (госизмена). В СБУ говорят, что сейчас решается вопрос о задержании руководителя украинского отделения РИА Новости.

В Кремле действия СБУ в отношении РИА Новости Украина назвали возмутительными. Главред МИА Россия сегодня заявила, что это “месть за Крымский мост“.

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Теги: Крым, медаль, журналисты, РИА Новости Украина, СМИ, Вышинский
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Комментариев (2)
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Глод    15.05.2018, 15:40
Оценка:  -2
Глод
Такая медаль должна хранится в России, вместе с паспортом. Разведчики при себе такое не хранят.
Media-sapiens    15.05.2018, 16:16
Оценка:  +1
Media-sapiens
Уявляеш яка зухвалість...
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