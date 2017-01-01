Гройсман анонсировал открытие нового тоннеля в Европу

Бескидский тоннель является частью транспортного коридора, который проходит по территории шести стран Европы.

Новый двухколейный железнодорожный Бескидский тоннель, находящийся в Карпатах, будет окончательно сдан в эксплуатацию к концу мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает во вторник, 15 мая, Правительственный портал.

Тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Начнется полное прохождение поездов.

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“Важно, что справились с задачей. До конца мая тоннель будет сдан“, - заявил премьер.

Он обратил внимание, что тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.

“Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции”, - отметил Гройсман.

Длина тоннеля 1700 метров.

Новый тоннель построили на замену старому, действующему с 1886 года. На данный момент он уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Поезда по старому тоннелю проходят с минимальной скоростью.

После открытия нового тоннеля, старый будет законсервирован, и будет использоваться как эвакуационный.

По данным Укрзализныци, новый тоннель позволит увеличить количество пар поездов на участке до 96 в сутки вместо нынешних 25 пар. Он построен с учетом всех требований местности и соответствует самым высоким европейским характеристикам.

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Сейчас Бескидский тоннель является единственной одноколейной участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест - Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львов). Это препятствует интеграции транспортной сети Украины с европейской и полноценного использования транзитного потенциала.

Напомним, в 2017-ом завершилось строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах. Длина тоннеля с двумя железнодорожными полотнами составила 1764,5 метра.



