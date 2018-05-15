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Керченский мост нанес экологический ущерб Украине

Комментариев: 2
Во время строительства моста россиянами были нарушены правила экологической безопасности .
Керченский мост нанес экологический ущерб Украине
most.life

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Строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив повлекло за собой экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло вред полуострову Тузла

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

“Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря, привело к экологическому загрязнению значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб острову Тузла (Украина), что заключается в его уничтожении как уникального природного объекта, и другие тяжелые последствия природной окружающей среде“, – говорится в заявлении прокуратуры.

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Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности во время строительства моста по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 236 УКУ.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочно ущерб, причиненный окружающей среде Черного и Азовских морей при необходимости крепления морских берегов, составит не менее 10 млрд грн.

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции проводится комплексная комиссионная инженерно-экологическая экспертиза.

Как сообщалось 15 мая, на Минобороны Украины подали иск из-за ракетных пусков на заповедную территорию Черноморского биосферного заповедника, расположенного в Николаевской и Херсонской областях.

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Теги: Крым, Керченский мост, строительство, экология
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Комментариев (2)
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ALFER+    15.05.2018, 16:24
Оценка:  +2
ALFER+
В укрводоёмах почти не осталось рыбы, леса вырубают, львовский мусор... И собаки срут где попало.
ЕЖИК69    15.05.2018, 16:14
Оценка:  +1
ЕЖИК69
Cудя по количеству публикаций в последнее время складывается такое впечатление что украинские масс-медиа его рекламируют .........
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